Походка состоялась в воскресенье, 26 сентября, в столице Армении. Шествие начали в 18:00 по местному времени от церкви Святого Акопа, после поминальной службы.
Интересно Азербайджан и Турция впервые проводят военные учения в освобожденном Карабаха
В Армении провели факельное шествие
Во главе колонны встали священник, солдат и беременная женщина – символы веры, силы и продолжающейся жизни. В мероприятии приняла участие также колонна молодежного крыла партии "Процветающая Армения".
В Ереване почтили память погибших / Фото Artsakh Daily
Несколько тысяч человек направились от площади Гарегина Нжде в сторону пантеона "Эраблур", где похоронены люди, погибших во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Шествие завершилось у Степанакертского мемориала погибшим воинам.
Участники шествия зажгли факелы / Фото Artsakh Daily
В Ереване провели факельное шествие / Фото Mika Badalyan
Факельное шествие в память о погибших во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе: смотрите видео Mika Badalyan, Artsakh Daily
Противостояние по Нагорному Карабаху: главное
- Противостояние Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху продолжается уже несколько десятилетий.
- Он вспыхнул с новой силой в сентябре 2020 года.
- Активные боевые продолжались с сентября по ноябрь.
- Однако уже в ноябре Армения и Азербайджан при участии России подписали заявление о перемирии.
- В Армении этот шаг считают капитуляцией Никола Пашиняна. Против премьера начали масштабные протесты.
- С лета 2021 года стороны обмениваются обвинениями в провокациях и обстрелами.