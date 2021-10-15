В Азербайджані повідомляють, що військовий загинув унаслідок пострілу снайпера. У Баку називають конфлікт терористичним актом зі сторони Вірменії.

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Азербайджан звернувся до миротворців

Новий конфлікт між Вірменією та Азербайджаном стався на території Нагірного Карабаху, де перебувають миротворці з Росії та Туреччини. Азербайджанська сторона звернулася до моніторингового центру через інцидент.

Окрім того, в Баку називають новий конфлікт небажанням Вірменії дотримуватися мирного договору та заявили, що будуть відповідати на атаки.

Цей випадок є черговим доказом політики Вірменії з навмисного загострення ситуації в регіоні, створення перешкод для виконання положень тристоронньої угоди від 10 листопада 2020 року і очорнення діяльності російських миротворців,

– заявили в Міноборони країни.

У Єревані поки не відреагували на звинувачення Азербайджану, який вимагає розслідування дій Вірменії.

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