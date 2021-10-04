Про появу терористів у Карабасі заявив міністр закордонних справ Ірану Хусейн Амір Абдуллахян в інтерв'ю. Дипломати Азербайджану заперечили його слова.

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"Азербайджан чуйний до питань ісламської солідарності"

За її словами, в цілому, існування на території Азербайджану будь-яких сил, зокрема терористів, не можуть бути предметом обговорень.

Ми не приймаємо твердження про присутність будь-яких третіх сил поблизу азербайджано-іранського кордону, провокаційних спробах цих сил, тому що ці заяви не мають під собою ніяких підстав,

– сказала представниця МЗС.

Вона зазначила, що Баку завжди проводив незалежну зовнішню політику, засновану на національних інтересах. У МЗС додали, що Азербайджан "дуже чуйно ставиться до питання ісламської солідарності".

Що сказав Іран про терористів

Раніше у МЗС Ірану заявили, що під час звільнення Карабаху ряд терористичних рухів проникли в регіон. Ізраїль за таких обставин начебто також намагається скористатися цією напруженістю.

За словами міністра, під час зіткнень в Карабасі Іран на політичному рівні заявляв про свої побоювання з приводу присутності Ізраїлю на території Азербайджану. Відтак Іран не потерпить присутності ізраїльських сил поблизу своїх кордонів.

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