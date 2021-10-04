О появлении террористов в Карабахе заявил министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахян в интервью. Дипломаты Азербайджана опровергли его слова.
Интересная мысль Без диалога, но с амбициями: политолог объяснил суть конфликта Армении и Азербайджана
"Азербайджан чуткий к вопросам исламской солидарности"
По ее словам, в целом, существование на территории Азербайджана любых сил, в частности террористов, не могут быть предметом обсуждений.
Мы не принимаем утверждение о наличии каких-либо третьих сил вблизи азербайджано-иранской границы, провокационных попытках этих сил, так как эти заявления не имеют под собой никаких оснований,
– сказала представительница МИД.
Она отметила, что Баку всегда проводил независимую внешнюю политику, основанную на национальных интересах. В МИД добавили, что Азербайджан "очень чутко относится к вопросу исламской солидарности".
Что сказал Иран о террористах
Ранее в МИД Ирана заявили, что при освоюождении Карабаха ряд террористических движений проникли в регион. Израиль при таких обстоятельствах якобы тоже пытается воспользоваться этой напряженностью.
По словам министра, во время столкновений в Карабахе Иран на политическом уровне заявлял о своих опасениях по поводу присутствия Израиля на территории Азербайджана. Поэтому Иран не потерпит присутствия израильских сил вблизи своих границ.
Коротко о войне в Нагорном Карабахе
- Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе продолжается с конца восьмидесятых.
- Ситуация обострилась 27 сентября 2020 года. Активные боевые действия продолжались 44 дня – до ноября.
- Перемирие наступило после подписания договора между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьером Армении Николом Пашиняном и посредником Владимиром Путиным.
- В Ереване это соглашение восприняли как капитуляцию и возмутилась действиями власти.
- Стороны периодически обвиняют друг друга в нарушении перемирия.
- Иран же ведет свою войну с Израилем из-за Сектора Газа, которая обострилась летом 2021 года. Стороны выпустили более 4 тысяч ракет.