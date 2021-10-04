О появлении террористов в Карабахе заявил министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахян в интервью. Дипломаты Азербайджана опровергли его слова.

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"Азербайджан чуткий к вопросам исламской солидарности"

По ее словам, в целом, существование на территории Азербайджана любых сил, в частности террористов, не могут быть предметом обсуждений.

Мы не принимаем утверждение о наличии каких-либо третьих сил вблизи азербайджано-иранской границы, провокационных попытках этих сил, так как эти заявления не имеют под собой никаких оснований,

– сказала представительница МИД.

Она отметила, что Баку всегда проводил независимую внешнюю политику, основанную на национальных интересах. В МИД добавили, что Азербайджан "очень чутко относится к вопросу исламской солидарности".

Что сказал Иран о террористах

Ранее в МИД Ирана заявили, что при освоюождении Карабаха ряд террористических движений проникли в регион. Израиль при таких обстоятельствах якобы тоже пытается воспользоваться этой напряженностью.

По словам министра, во время столкновений в Карабахе Иран на политическом уровне заявлял о своих опасениях по поводу присутствия Израиля на территории Азербайджана. Поэтому Иран не потерпит присутствия израильских сил вблизи своих границ.

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