Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на промову Зеленського.

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Що сказав президент 28 червня

До слова, на святкування до Києва завітав Анджей Дуда.

Зеленський приділив увагу першій статті Конституції. Як відомо, вона складається з одного речення: "Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава".

Україна є і буде на землі. Українці є і будуть на землі. Це водночас наша ціль і спільний обов'язок, місія кожного і кожної, для кого Україна справді на першому місці, хто не уявляє свого життя без України і без кого Україну вже не уявити,

– сказав Зеленський.

Він підкреслив: хоча українців мільйони, це громадяни, а не просто людська маса. Вони здатні відстояти те, у що вірять і те, чого прагнуть. І завдяки цьому Україна є.

Україна – це і мільйони імен, якими ми пишаємося і вибір, який ми робимо щодня, і мільйони дій і подвигів, сказав президент.

Суспільний договір між нами всіма полягає в тому, що Україна – понад усе,

– наголосив гарант.

Українці пишуть історію та наповнюють сторінки Конституції своїми подвигами.