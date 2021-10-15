Алиев готов начать переговоры с армянской стороной по делимитации границы. Президент Азербайджана уверяет, что война и конфликт – уже в прошлом.

Больше здесь Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом, – Алеив рассказал о ситуации в стране

Алиев назвал условия подписания мирного соглашения

Мы готовы начать переговоры с Арменией о делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности и также готовы начать переговоры по мирному соглашению с Арменией,

– подчеркнул Алиев на заседании Совета глав стран СНГ.

Алиев считает Азербайджан страной-победительницей, которая готова к нормализации отношений. Этот шанс азербайджанский президент назвал "историческим" и выразил надежду, что Ереван его не упустит.

Обратите внимание! По словам Алиева послевоенный период в Азербайджане проходит спокойно. Азербайджан, в результате, восстановил свою территориальную целостность и выполнил резолюции Совбеза ООН.

Тем временем На границе Армении и Азербайджана снова обстрелы: погиб военный

Коротко о конфликте в Нагорном Карабахе: