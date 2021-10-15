Алиев готов начать переговоры с армянской стороной по делимитации границы. Президент Азербайджана уверяет, что война и конфликт – уже в прошлом.
Больше здесь Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом, – Алеив рассказал о ситуации в стране
Алиев назвал условия подписания мирного соглашения
Мы готовы начать переговоры с Арменией о делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности и также готовы начать переговоры по мирному соглашению с Арменией,
– подчеркнул Алиев на заседании Совета глав стран СНГ.
Алиев считает Азербайджан страной-победительницей, которая готова к нормализации отношений. Этот шанс азербайджанский президент назвал "историческим" и выразил надежду, что Ереван его не упустит.
Тем временем На границе Армении и Азербайджана снова обстрелы: погиб военный
Коротко о конфликте в Нагорном Карабахе:
- Переход в боевую фазу нагорнокарабахского конфликта состоялся в сентябре 2020 года.
- Активные боевые действия продолжались до ноября – тогда Армения и Азербайджан с участием России подписали мирное заявление.
- Согласно договоренности, вблизи линии разграничения на 5 лет разместили российский миротворческий контингент.
- В Армении подписание соглашения Николом Пашиняном восприняли, как капитуляцию. В стране вспыхнули массовые протесты.
- Однако ситуация на границе между странами не остается спокойной. Время от времени между военными стран вспыхивают перестрелки, в которых есть раненые и даже погибшие.