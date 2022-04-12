Армия РФ будет ассоциироваться с изнасилованием младенцев, – Зеленский о десантнике-педофиле

Владимир Зеленский рассказал парламенту Литвы о бесчеловечных преступлениях, которые творили российские военные с детьми в Украине. Теперь путинская армия будет ассоциироваться только с десантником-педофилом.

В Украине зафиксировали уже сотни случаев изнасилований, в том числе и несовершеннолетних девушек и даже младенцев. Об этом сообщил президент, информирует 24 канал.

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Зеленский отметил, что об этом страшно говорить, но это правда и это было. Уже даже установили российского десантника – Алексея Бычкова из Пскова Краснодарского края. Изверг отправлял сослуживцам видео, как издевался над младенцем в Украине.

Вот такой российский военный – "защитник" детей. Вот такая "спецоперация", которую спланировали в Москве. Такой теперь будет ассоциироваться российская армия и российский десант – из Пскова,

– подчеркнул глава государства.

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Он отметил, что российские пропагандисты уже начали это оправдывать. Видимо, традиционно скажут, что так "защищали" русскоязычных. Это преступление останется на ответственности рупоров Кремля и тех стран мира, которые до сих пор не выключили российскую пропаганду на телевидении.

Зеленский обратился к министру обороны России Сергею Шойгу и спросил, пригласил бы он таких десантников из Пскова для защиты своих детей.

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