Зґвалтування немовлят – з цим асоціюватиметься армія Росії, – Зеленський про десантника-педофіла

Володимир Зеленський розповів парламенту Литви про нелюдські злочини, які творили російські військові з дітьми в Україні. Тепер путінська армія асоціюватиметься лише з десантником-педофілом.

В Україні зафіксували вже сотні випадків зґвалтувань, зокрема й неповнолітніх дівчат і навіть немовлят. Про це повідомив президент, інформує 24 канал.

Важливо Жорстокість армії Росії не знає меж: Денісова розповіла, як окупанти ґвалтували дітей

Зеленський зазначив, що про це страшно говорити, але це правда і це було. Вже навіть встановили російського десантника – Олексія Бичков зі Пскова, що у Краснодарському краї. Нелюд відправляв товаришам по службі відео, як знущався з немовля в Україні.

Ось такий російський військовий – "захисник" дітей. Ось така "спецоперація", яку спланували в Москві. Такою тепер буде асоціюватися російська армія та російський десант – зі Пскова,

– наголосив глава держави.

Зеленський запропонував Шойгу запросити до себе додому таких десантників

Він зауважив, що російські пропагандисти вже почали це виправдовувати. Мабуть, традиційно скажуть, що так "захищали" російськомовних. Цей злочин залишиться на відповідальності рупорів Кремля і тих країн світу, які досі не вимкнули російську пропаганду на телебаченні.

Зеленський звернувся до міністра оборони Росії Сергію Шойгу і запитав, чи він би запросив таких десантників зі Пскова для захисту своїх дітей.

Це може вас зацікавити – для Путіна та Шойгу створили міжнародний трибунал: відео