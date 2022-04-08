Ці терористи порушують усі можливі статті Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, зокрема про зґвалтування. Кати російської армії вчиняють сексуальне насильство навіть над дітьми.

Увага На Харківщині окупант понад тиждень ґвалтував жінку, після чого застрелив її стареньку матір

Нелюдські вчинки рашистів

Дівчинка, 14 років. Буча. Її зґвалтували 5 чоловіків-окупантів. Зараз вона вагітна.

Хлопчик, 11 років. Буча. Його зґвалтували на очах у мами. Саму жінку прив'язали до стільця, щоб дивилася, як знущаються з її сина.

Жінка 20 років. Ірпінь. Троє орків нараз її ґвалтували "у всі можливі місця".

Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати,

– прокоментувала Денісова.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів РФ в Україні.

Рашистські окупанти мають понести найсуворішу відповідальність.

Увага! Зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції від 1949 року.

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