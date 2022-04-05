Жахливу історію українки розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у телеграмі. Звірства рашистів на нашій території не мають жодних меж.

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Черговий воєнний злочин рашистів на Харківщині

Російський окупант понад тиждень ґвалтував 29-річну українку, яка доглядала за старенькою немічною матір'ю. Жінка неодноразово переживала сексуальне насильство з боку нелюда.

Рашист розбив телефон жертви, щоб вона не могла жодним чином звернутись до правоохоронних органів. Згодом окупант зізнався жінці, яку ґвалтував понад тиждень, "у коханні" і запропонував "вивезти її подалі від війни". Українка відмовилась їхати з окупантом. Після цього рашист застрелив на очах у жінки її немічну матір.

До слова, жертві жахливого злочину рашиста вдалось врятуватись. Наразі українка проходить реабілітацію.

Людмила Денісова наголосила, що вчинення сексуального насильства в умовах збройного конфлікту є не лише воєнним злочином, але й порушенням основоположних принципів міжнародного гуманітарного права. Посадовиця вкотре звернулась до ОБСЄ та Комісії ООН.

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