Ужасную историю украинки рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в телеграме. Зверства рашистов на нашей территории не имеют никакого предела.

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Очередное военное преступление рашистов на Харьковщине

Российский оккупант больше недели насиловал 29-летнюю украинку, которая ухаживала за старенькой немощной матерью. Женщина неоднократно переживала сексуальное насилие со стороны изверга.

Рашист разбил телефон жертвы, чтобы она не могла никоим образом обратиться в правоохранительные органы. Впоследствии оккупант признался женщине, которую насиловал больше недели, "в любви" и предложил "вывезти ее подальше от войны". Украинка отказалась ехать с оккупантом. После этого рашист застрелил на глазах у женщины ее немощную мать.

К слову, жертве ужасного преступления удалось спастись. В настоящее время украинка проходит реабилитацию.

Людмила Денисова подчеркнула, что совершение сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта является не только военным преступлением, но и нарушением основополагающих принципов международного гуманитарного права. Чиновник в очередной раз обратился в ОБСЕ и Комиссию ООН.

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