В Германии 4 подростков осудили за убийство юных украинских баскетболистов

Земельный суд Эссена в Германии вынес приговор четырем подросткам, которые в феврале этого года напали с дубинками и ножом на двух украинских баскетболистов. Они убили 18-летнего Артема Козаченко и 17-летнего Владимира Ермакова.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на DW. Нападавших приговорили к срокам от 8,5 до 10 лет заключения для несовершеннолетних, однако суд не нашел ксенофобского мотива.

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Приговор и детали нападения

На момент совершения преступления подсудимым было от 14 до 16 лет.

Дело рассматривали в закрытом режиме в палате по делам несовершеннолетних, поэтому многие детали остаются неизвестными. В частности, причина конфликта между нападающими и жертвами так и не выяснена. Сначала обвинение предполагало, что мотивом нападения была национальность украинцев, но суд этого не подтвердил.

Как сообщает агентство dpa, один из подсудимых признал, что нанес смертельные ножевые удары, а остальные – избиения. При этом трое нападавших уже имели проблемы с законом: одного из них ранее задерживали за ограбление и нанесение телесных повреждений.

По информации местных телерадиослужб BR24 и WDR, речь идет о двух гражданах Сирии, гражданина Германии и подростка с двойным гражданством (Германия и Греция).

Нападение произошло 10 февраля в автобусе в Оберхаузене. Агрессоры решили преследовать баскетболистов после выхода на остановке. Во время атаки нападавшие окружили ребят, избили их дубинками, а один из них нанес смертельные ножевые ранения.

Владимир Ермаков умер на следующее утро в больнице, а Артем Козаченко – через 10 дней в реанимации. Прокуратура предполагала, что причиной нападения стала их национальность, однако суд решил, что это был "неспровоцированный акт насилия".

Семьи жертв и реакция

Родители одного из погибших приехали из Украины, чтобы следить за процессом. Подсудимые якобы извинились перед ними.

Несмотря на то, что суд признал мотивы коварными и аморальными, ксенофобию как причину нападения исключили. Этот приговор еще может быть обжалован.