Ассоциация аптекарей назвала манипуляцией информацию о "запрете" работы маркетплейсов

Общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины", который объединяет юридических лиц украинского фармацевтического рынка, прокомментировал изменения лицензионных условий по электронной торговле лекарствами.

"Аптечная профессиональная ассоциация Украины" назвала ошибочным мнением отдельных экспертов относительно изменений в лицензионные условия по е-торговле лекарствами, которые якобы обусловят запрет работы прайс-агрегаторов по продаже лекарственных средств и маркетплейсов, что может привести к повышению цен на лекарственные средства.

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В ассоциации аптекарей назвали манипулятивными утверждения о том, что изменения лицензионных условий могут привести к повышению цен на лекарственные средства.

"Сейчас в некоторых СМИ распространяется ошибочное мнение отдельных экспертов относительно изменений в Лицензионные условия по аптечной деятельности, которые якобы обусловят запрет работы прайс-агрегаторов по продаже лекарственных средств и маркетплейсов, что может привести к повышению цен на лекарственные средства. Это манипуляция и введение в заблуждение потребителей, что вызывает справедливые сомнения в желании владельцев маркетплейсов и прайс-агрегаторов достичь объективного решения вопроса. Ведь изменениями не запрещается работа таких площадок. Зато предусмотрено лишь получение лицензии для такого вида деятельности, что будет гарантировать пациентам доступ к достоверной информации", – говорится в заявлении ассоциации аптекарей.

Они также отмечают, что члены АПАУ выступают основными партнерами всех прайс-агрегаторов и маркетплейсов, а также планируют и в дальнейшем развивать это сотрудничество в едином законодательном поле для всех участников фармацевтического звена с соблюдением Лицензионных условий.

Дискуссия по урегулированию ответственности за предложение (предложение/бронирование) лекарственных средств на маркетплейсах продолжается уже не один год, а изменения в Лицензионные условия публиковались для общественного обсуждения и высказывания предложений. Поэтому не понятно, почему именно сейчас активизировалась пиар-кампания по данному вопросу,

– добавили в союзе.

В свою очередь, АПАУ поддерживает правительственную инициативу, которая способствует совершенствованию и осовремениванию правил работы фармацевтического рынка, в соответствии с лучшими стандартами и практиками ЕС.

Участники союза также убеждены, что все операторы рынка: производитель, дистрибьютор, аптечное учреждение, маркетплейсы или агрегаторы должны действовать в лицензионном поле, нести ответственность за информацию, которую размещают на своих веб-ресурсах, доставку лекарств и качество услуг, предоставляемых.

Такие изменения сделают невозможным продажу фальсифицированной, незарегистрированной или ввезенной с нарушением закона продукции, которая может потенциально угрожать жизни и здоровью граждан. Таким образом, действия всех лицензиатов будут защищены со стороны государственного контролирующего органа, что поможет не только урегулировать оборот лекарственных средств, но и обеспечить соответствие стандартам ЕС",

– отметили в ассоциации.

Участники союза выступают за профессиональную дискуссию на профессиональных площадках, для противодействия проявлениям нечестной конкуренции, манипулированием сознанием потребителей ради выгоды некоторых недобросовестных участников рынка и дискредитации деятельности работников фармацевтической отрасли.

Только путем конструктивного диалога можно консолидировать усилия власти, бизнеса и гражданского общества и наработать решения, которые будут соответствовать нормам украинского законодательства и соответствующим практикам ЕС,

– заявили они.

Напомним, членами союза выступают крупные, средние и малые аптечные сети Украины, охватывающие около 80% рынка.

Приоритетом деятельности участников АПАУ является развитие фармацевтической отрасли Украины, содействие доступности и обеспечения качества лекарств, сотрудничество с органами государственной власти, наработки нормативной базы, которая соответствует европейским стандартам и ценностям.