В Астане мужчина в банке захватил заложников: хотел, чтобы все активы отдали малоимущим

В столице Казахстана 30-летний мужчина ворвался с оружием в одно из отделений Kaspi Bank и взял в заложники несколько человек. Здание оперативно оцепили правоохранители.

Преступником оказался Алихан Мурадов, уроженец Жамбылской области, испытывавший проблемы с кредитом. Более того, вероятно, он с 2013 года стоит на учете в наркодиспансере и дважды признавался подозреваемым по уголовным делам. Об этом рассказали местные СМИ и телеграм-каналы, сообщает 24 канал.

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"Благородная" цель преступника

После захвата банка правоохранители не только оцепили финансовое учреждение, но и эвакуировали ближайшие дома. Также поскольку требования преступника были непонятны, они начали переговоры и просили отпустить находившихся в здании заложников.

Неизвестный захватил заложников в отделении банка в Астане, с ним ведутся переговоры,

– сообщило МВД Казахстана.

Именно благодаря переговорам удалось установить, чего именно захотел 30-летний мужчина, а также его личность. По данным местных СМИ, он требовал в течение трех часов перевести все активы организации детям-инвалидам, неимущим и нуждающимся. Когда время истечет – пообещал убить заложников.

Правоохранители проводят переговоры с Алиханом: видео

В заложниках было 8 человек

Как сообщили в Kaspi Bank, внутри захваченного банка в Астане не было клиентов финучреждения. Однако там все еще находились сотрудники организации, а именно семь девушек и один охранник.

При этом одну из заложниц Алихан Мурадов схватил и приставил к ее виску пистолет. В то же время на самом мужчине, вероятно, был одет полицейский бронежилет.

Чтобы освободить заложников, к зданию банка также оперативно прибыл спецназ. Однако поскольку Алихан продолжал держать пистолет у виска женщины, спецназ не решался сперва штурмовать отделение банка.



К виску заложницы мужчина приставил пистолет / Фото из телеграм-канала

Начался штурм банка

Однако вскоре штурм банка начался. Как видно на кадрах опубликованного видео, из него выбежала женщина, после чего в помещении здания взорвалась граната.

Штурм банка начался: видео

Вскоре после этого, как сообщили в МВД Казахстана, спецназу удалось освободить четырех из восьми заложников из банковского отделения. Более того, правоохранители оперативно задержали и самого Алихана Мурадова, после чего были освобождены и другие заложники преступника.

Спецназ захватил преступника: видео

Самого мужчину вывели из банка и посадили в автомобиль правоохранителей. Так что операция прошла успешно и без человеческих жертв.