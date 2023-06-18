В Астані чоловік у банку захопив заручників: хотів, щоб всі активи віддали малозабезпеченим

У столиці Казахстану 30-річний чоловік увірвався зі зброєю до одного з відділень Kaspi Bank та взяв у заручники декілька людей. Будівлю оперативно оточили правоохоронці.

Злочинцем виявився Аліхан Мурадов, уродженець Жамбилської області, який мав проблеми з кредитом. Ба більше, ймовірно, він з 2013 року стоїть на обліку в наркодиспансері та двічі визнавався підозрюваним у кримінальних справах. Про це розповіли місцеві ЗМІ та телеграм-канали, повідомляє 24 Канал.

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"Благородна" мета злочинця

Після захоплення банку правоохоронці не лише оточили фінансову установу, а й евакуювали найближчі будинки. Також оскільки вимоги злочинця були незрозумілими, вони почали переговори та просили відпустити заручників, які перебували у будівлі.

Невідомий захопив заручників у відділенні банку в Астані, з ним ведуться переговори,

– повідомило МВС Казахстану.

Саме завдяки переговорам вдалося встановити, чого саме захотів 30 річний чоловік, а також його особу. За даними місцевих ЗМІ, він вимагав протягом трьох годин перевести всі активи організації дітям-інвалідам, незаможним та нужденним. Коли ж час сплине – пообіцяв вбити заручників.

Правоохоронці проводять переговори з Аліханом: відео

В заручниках були 8 людей

Як повідомили у Kaspi Bank, всередині захопленого банку в Астані не було клієнтів фінустанови. Однак там все ще перебували співробітники організації, а саме сім дівчат та один охоронець.

При цьому одну із заручниць Аліхан Мурадов схопив та приставив до її скроні пістолет. Водночас на самому чоловікові, ймовірно, був одягнений поліцейський бронежилет.

Щоб визволити заручників, до будівлі банку також оперативно прибув спецназ. Однак оскільки Аліхан продовжував тримати пістолет біля скроні жінки, спецназ не наважувався спершу штурмувати відділення банку.



До скроні заручниці чоловік приставив пістолет / Фото з телеграм-каналу

Розпочався штурм банку

Однак невдовзі штурм банку таки розпочався. Як видно на кадрах опублікованого відео, з нього вибігла жінка, після чого в приміщенні будівлі вибухнула граната.

Штурм банку розпочався: відео

Невдовзі після цього, як повідомили у МВС Казахстану, спецпризаченцям вдалося звільнити чотирьох з восьми заручників із банківського відділення. Ба більше, правоохоронці оперативно затримали й самого Аліхана Мурадова, після чого були звільнені й інші заручники злочинця.

Спецназ захопив злочинця: відео

Самого чоловіка вивели з банку та посадили в автівку правоохоронців. Тож операція пройшла успішно та без людських жертв.