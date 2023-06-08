Річ у тім, що під час весілля наречений шість разів вистрелив з пістолета у повітря. Його дії кваліфікували як хуліганство.
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Влаштував стрілянину на власному весіллі
Подія сталася 7 березня. Під час весілля наречений шість разів вистрілив з пістолета у повітря, висунувши руку з люка автомобіля, яким керував його друг. Про це до поліції повідомив оператор пункту спостереження "Безпечне місто".
Правоохоронці знайшли хулігана в одному з місцевих закладів для відпочинку. У 20-річного чоловіка вилучили пістолет, гільзи й інші речові докази.
Спочатку кримінальне провадження розпочали за частиною статті 296 "Хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".
Втім, висновок експертів підтвердив, що пістолет є стартовим (сигнальним) та не належить до категорії вогнепальної зброї. Тож перекваліфікували на частину першу тієї ж статті.
До речі, наречений своєї провини не заперечував. Обвинувальний акт скерували до суду. Чоловіка визнали винним у "грубому порушені громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю".
Окрім покарання у вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень чоловік сплатить понад 12 тисяч гривень витрат, пов'язаних з проведенням експертиз,
– зазначили в поліції.
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