Дело в том, что во время свадьбы жених шесть раз выстрелил из пистолета в воздух. Его действия квалифицировались как хулиганство.
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Устроил стрельбу на собственной свадьбе
Событие произошло 7 марта. Во время свадьбы жених шесть раз выстрелил из пистолета в воздух, выдвинув руку из люка автомобиля, которым управлял его друг. Об этом в полицию сообщил оператор пункта наблюдения "Безопасный город".
Правоохранители обнаружили хулигана в одном из местных заведений для отдыха. У 20-летнего мужчины изъяли пистолет, гильзы и другие вещественные доказательства.
Первоначально уголовное производство возбудили по части статьи 296 "Хулиганство с применением огнестрельного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".
Впрочем, заключение экспертов подтвердило, что пистолет является стартовым (сигнальным) и не относится к категории огнестрельного оружия. Поэтому переквалифицировали в часть первую той же статьи.
Кстати, жених своей вины не отрицал. Обвинительный акт был направлен в суд. Мужчину признали виновным в "грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью".
Кроме наказания в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен человек оплатит более 12 тысяч гривен расходов, связанных с проведением экспертиз,
– отметили в полиции.
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В Одессе произошла стрельба
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