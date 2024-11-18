Трагедия произошла утром по улице Заречанской. Автомобиль влетел в остановку, где находились люди. Об этом Суспильне Хмельницкий рассказала начальница сектора коммуникации главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области Инна Глега, передает 24 Канал.

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ДТП на остановке

По словам правоохранительницы, сейчас известно о трех погибших, среди которых две женщины 1968 и 1971 годов рождения. Она отметила, что на месте работает следственно-оперативная группа, выясняют все обстоятельства.

Авария с жертвами в Хмельницком: смотрите видео



Тем временем в патрульной полиции города предупредили, что из-за аварии движение транспортных средств перекрыто от улицы Победы до улицы Свободы.

В коммунальном предприятии "Электротранс" сообщили о возможных отклонениях от графика движения троллейбусов. "В связи с этой ситуацией возможны отклонения от графиков движения троллейбусов №17, №5, №56, №9", – отметили там.