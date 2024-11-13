Около 13:25 12 ноября в полицию поступило сообщение о ДТП, передает 24 Канал со ссылкой на Полицию Харьковской области.

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Что известно об обстоятельствах ДТП

По данным полиции, автомобиль Renault Trafic стоял на парковке. Именно в это время из автобуса выходили пассажиры.

После этого водитель сел за руль и тронулся с места. В этот момент девочка побежала к микроавтобусу и попала под колесо. Ребенка доставили в больницу, но не смогли спасти. Двухлетняя девочка умерла в медучреждении.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

12 ноября в Одесской области также произошло ДТП. Водитель грузового автомобиля проигнорировал красный свет и столкнулся с тепловозом. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства.