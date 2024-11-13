Близько 13:25 12 листопада у поліцію надійшло повідомлення про ДТП, передає 24 Канал з посиланням на Поліцію Харківської області.

Дивіться також Сів за кермо та не повернувся: на Рівненщині в ДТП загинув військовий

Що відомо про обставини ДТП

За даними поліції, автомобіль Renault Trafic стояв на парковці. Саме в цей час з автобуса виходили пасажири.

Після цього водій сів за кермо та рушив з місця. У цей момент дівчинка побігла до мікроавтобуса та потрапила під колесо. Дитину доставили до лікарні, але не змогли врятувати. Дворічна дівчинка померла в медзакладі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

12 листопада на Одещині також трапилася ДТП. Водій вантажного автомобіля проігнорував червоне світло та зіткнувся з тепловозом. Наразі поліція з'ясовує всі обставини.