Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області. Зазначається, що на місці події працює наряд поліції, який з'ясовує всі обставини.

Читайте також На Львівщині трапилася масштабна ДТП: загинула жінка, є постраждалі

В Одеській області сталась аварія

ДТП сталась у вівторок, 12 листопада на залізничному переїзді в одному з населених пунктів Веселокутської сільської громади, що на Одещині.

Попередньо поліцейські встановили, що водій вантажного автомобіля проігнорував червоний сигнал світлофора та звукову сигналізацію, що інформували про наближення потягу, виїхав на залізничний переїзд, де відбулось зіткнення транспортних засобів,

– повідомили правоохоронці.

За словами поліції, унаслідок аварії автівка та локомотив отримали механічні пошкодження. На щастя, обійшлося без постраждалих, а рух через переїзд не ускладнений.

Правоохоронці нагадали, що рух через залізничний переїзд не дозволяється, якщо увімкнено забороняючий сигнал світлофора чи звукову сигналізацію незалежно від наявності та положення шлагбаума.