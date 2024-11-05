Повідомляє 24 Канал з посиланням на головне управління Національної поліції у Львівській області. Внаслідок аварії загинула жінка, є постраждалі.

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Що відомо про ДТП на Львівщині

Правоохоронці встановили, що зіткнулись автомобілі Hyundai Tucson, яким керував 64-річний мешканець Тернопільської області та автопоїзд Mercedes під керуванням 37-річного жителя Рівненщини. Рухаючись по інерції автопоїзд протаранив легковий автомобіль Mercedes, за кермом якого перебував 21-річний житель Кривого Рогу.

ДТП на Львівщині / Фото Поліції

Внаслідок зіткнення пасажирка Hyundaі, 59-річна мешканка міста Харків, від отриманих травм померла на місці події, водії транспортних засобів були доставлені до лікарні,

– йдеться у повідомленні.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівської області розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водіями.

За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а також можливе позбавлення права керування транспортними засобами на строк до трьох років

Поліцейські продовжуюсь встановлювати усі обставини події.