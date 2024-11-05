Сообщает 24 Канал со ссылкой на главное управление Национальной полиции во Львовской области. В результате аварии погибла женщина, есть пострадавшие.

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Что известно о ДТП на Львовщине

Правоохранители установили, что столкнулись автомобили Hyundai Tucson, которым управлял 64-летний житель Тернопольской области и автопоезд Mercedes под управлением 37-летнего жителя Ровенской области. Двигаясь по инерции автопоезд протаранил легковой автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 21-летний житель Кривого Рога.

ДТП на Львовщине / Фото Полиции

В результате столкновения пассажирка Hyundaи, 59-летняя жительница города Харьков, от полученных травм скончалась на месте происшествия, водители транспортных средств были доставлены в больницу,

– говорится в сообщении.

Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области начали уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителями.

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет, а также возможно лишение права управления транспортными средствами на срок до трех лет

Полицейские продолжаю устанавливать все обстоятельства происшествия.