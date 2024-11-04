Об этом рассказала полиция Киева, сообщает 24 Канал. Авария случилась с участием автобуса Mercedes-Benz и двух автомобилей.

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В результате ДТП погиб человек

По предварительным данным, 38-летний водитель автобуса, двигаясь по улице Академика Заболотного, столкнулся с автомобилями Niva и Mitsubishi, которые остановились на обочине для ремонта. После столкновения автобус потерял управление и выехал за пределы дороги.

В результате ДТП погиб пассажир Niva. Водители автобуса и автомобилей, а также пассажир Mitsubishi получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Полиция Киева зарегистрировала событие, как нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека или тяжелым травмам.

К слову, вечером 3 ноября в Белой Церкви произошло ДТП, в котором погибли 19-летняя девушка и ее пес на пешеходном переходе. 22-летнего водителя автомобиля Ford задержали, начато досудебное расследование.