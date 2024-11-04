Про це розповіла поліція Києва, повідомляє 24 Канал. Аварія трапилася за участі автобуса Mercedes-Benz та двох автомобілів.

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Унаслідок ДТП загинула людина

За попередніми даними, 38-річний водій автобуса, рухаючись вулицею Академіка Заболотного, зіткнувся з автомобілями Niva та Mitsubishi, які зупинилися на узбіччі для ремонту. Після зіткнення автобус втратив керування та виїхав за межі дороги.

Унаслідок ДТП загинув пасажир Niva. Водії автобуса та автомобілів, а також пасажир Mitsubishi отримали тяжкі травми й були госпіталізовані.

Поліція Києва зареєструвала подію, як порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини або тяжких травм.

До слова, ввечері 3 листопада у Білій Церкві сталася ДТП, в якій загинули 19-річна дівчина і її пес на пішохідному переході. 22-річного водія автомобіля Ford затримали, розпочато досудове розслідування.