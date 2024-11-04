Польське видання припустило, що в авто перебувала сім'я. На жаль, всі загинули, пише 24 Канал з посиланням на радіостанцію RMF24.

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Що відомо про трагічну аварію в Польщі

На неохоронюваному залізничному переїзді легковий автомобіль потрапив під швидкісний потяг PKP Intercity. Чому водій не зупинився на знак STOP, поки невідомо,

– зазначив журналіст.

Прессекретар комендатури воєводської поліції в Ольштині Томаш Марковський розповів, що авто Volvo, в якому перебувало 5 осіб, виїхало на смугу зустрічного поїзда.

На жаль, п'ятеро людей загинули на місці. Було двоє дорослих і троє дітей,

– підтвердив Марковський.

За його словами, розбиту машину знайшли за 200 метрів від переїзду. Рух поїздів між Пішем і Спихувом тимчасово зупинили.

Відомо, що у потязі їхали понад 500 пасажирів, вони не постраждали.

На місці трагедії працювала поліція, прокуратура та пожежники. Правоохоронці з'ясовують, чому машина не зупинилась на знак STOP та шукають сліди заносу.

Вже 5 листопада поліція допитає свідків трагедії.