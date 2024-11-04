Польское издание предположило, что в авто находилась семья. К сожалению, все погибли, пишет 24 Канал со ссылкой на радиостанцию RMF24.
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Что известно о трагической аварии в Польше
На неохраняемом железнодорожном переезде легковой автомобиль попал под скоростной поезд PKP Intercity. Почему водитель не остановился на знак STOP, пока неизвестно,
– отметил журналист.
Пресс-секретарь комендатуры воеводской полиции в Ольштыне Томаш Марковский рассказал, что авто Volvo, в котором находилось 5 человек, выехало на полосу встречного поезда.
К сожалению, пять человек погибли на месте. Было двое взрослых и трое детей,
– подтвердил Марковский.
По его словам, разбитую машину нашли в 200 метрах от переезда. Движение поездов между Пишем и Спихувом временно остановили.
Известно, что в поезде ехали более 500 пассажиров, они не пострадали.
На месте трагедии работала полиция, прокуратура и пожарные. Правоохранители выясняют, почему машина не остановилась на знак STOP и ищут следы заноса.
Уже 5 ноября полиция допросит свидетелей трагедии.