Польское издание предположило, что в авто находилась семья. К сожалению, все погибли, пишет 24 Канал со ссылкой на радиостанцию RMF24.

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Что известно о трагической аварии в Польше

На неохраняемом железнодорожном переезде легковой автомобиль попал под скоростной поезд PKP Intercity. Почему водитель не остановился на знак STOP, пока неизвестно,

– отметил журналист.

Пресс-секретарь комендатуры воеводской полиции в Ольштыне Томаш Марковский рассказал, что авто Volvo, в котором находилось 5 человек, выехало на полосу встречного поезда.

К сожалению, пять человек погибли на месте. Было двое взрослых и трое детей,

– подтвердил Марковский.

По его словам, разбитую машину нашли в 200 метрах от переезда. Движение поездов между Пишем и Спихувом временно остановили.

Известно, что в поезде ехали более 500 пассажиров, они не пострадали.

На месте трагедии работала полиция, прокуратура и пожарные. Правоохранители выясняют, почему машина не остановилась на знак STOP и ищут следы заноса.

Уже 5 ноября полиция допросит свидетелей трагедии.