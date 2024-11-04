Про це розповідає поліція Київської області, повідомляє 24 Канал. Це сталося на виїзді з Білої Церкви в напрямку Сквири.

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Смертельна ДТП на Київщині

За попередньою інформацією поліції, 22-річний водій автомобіля Ford наїхав на 19-річну дівчину, яка переходила дорогу зі своєю собакою по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП дівчина та її пес загинули на місці. Лікарі, які прибули на виклик, лише констатували смерть потерпілої.

Водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі Київщини розпочали досудове розслідування.

До слова, у польській Карвіці-Мазурській автомобіль з двома дорослими та трьома дітьми потрапив під швидкісний потяг, всі загинули. На місці трагедії працювали поліція, прокуратура та пожежники. Вони з'ясовують, чому автомобіль не зупинився на знак STOP.