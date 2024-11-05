Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Информатор. Известно, что инцидент произошел на улице Симиренковской неподалеку гимназии №68 в Днепре.

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Трагический инцидент возле школы

Отмечается, что авария случилась, когда двое 8-летних школьников переходили дорогу вблизи учебного заведения. 23-летний водитель Ford Sierra, не остановившись, сбил детей.

Один из мальчиков погиб на месте, другого ребенка немедленно госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте инцидента работают следователи, которые выясняют все обстоятельства аварии. Известно, что водителя задержали. Предварительно, он был трезвым.

К слову, ранее на Львовщине, в городе Золочев, произошло масштабное ДТП с участием автомобиля Hyundai Tucson и автопоезда Mercedes, в результате чего погибла 59-летняя пассажирка из Харькова.

К тому же, 4 ноября на Ровненщине в ДТП погиб военный Любомир Тлучкевич, младший лейтенант 103 отдельной бригады ТРО. Авария произошла в селе Синев, когда водитель не справился с управлением автомобиля "ВАЗ" и въехал в отбойник.