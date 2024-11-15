Жуткий инцидент произошел около 08:00 15 ноября на трассе Киев – Чоп, передает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET и пресс-службу ГБР Львовской области.

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Трагедия на дороге

Предварительно, двое военнослужащих двигались на служебной машине. Они выехали на обочину, где столкнулись с отбойником, а дальше с грузовиком, который ехал по встречной полосе. Водитель и пассажир военного авто погибли на месте аварии до прибытия медиков. Еще один пассажир и водитель грузовика госпитализированы. Один раненый находится в легком состоянии с ушибом голени, а другой мужчина в возрасте 51 года – в тяжелом состоянии с открыто черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота.

Открыто уголовное производство по факту нарушения правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких человек.

Кадры с места аварии под Львовом: смотрите видео

К слову, в Китае 62-летний мужчина въехал на внедорожнике в район на окраине спортивного центра, где движение транспортными средствами запрещено, и сбил людей, которые тренировались. В результате инцидента десятки людей погибли и получили ранения.