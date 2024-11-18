К ней оккупанты готовились в течение недели и каждые 2 дня проводили имитацию ракетных атак, поднимая истребители Ту-95 в воздух. Больше о разговорах западных лидеров с Путиным, какие это будет иметь последствия и ситуации на фронте – читайте в обзоре важнейших событий недели на 24 Канале.

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Путин и Трамп обменялись угрозами

В The Washington Post 10 ноября сообщили о телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который якобы состоялся 7 ноября. Однако пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков отрицает факт этого разговора. Полковник военной разведки Великобритании в отставке Филип Ингрэм заметил, что такое отрицание – суть психологии России, а Песков является голосом дезинформации Кремля. Поэтому, вероятно, был или телефонный разговор непосредственно между Трампом и Путиным, или между теми, кто работает на них.

По мнению британского офицера, команда Трампа пригрозила Путину. В то же время Кремль начал транслировать на пропагандистском телевидении обнаженные фотографии жены Трампа – Мелании, когда она была моделью. С точки зрения разведчика, это настоящая угроза Путина Трампу, ведь сделать угрозу личной – это чисто российский стиль.

Так Путин намекает Дональду Трампу, чтобы тот был осторожен с угрозами, потому что у него, возможно, есть что-то, чем он может его опорочить или пригрозить. Это тот месседж, которым Путин хотел ответить. Определенный формат телефонного разговора точно был. Вероятно, прямого звонка не было, но между их командами он был. Поэтому, когда Песков отрицает это, я думаю, он очень осторожно опровергает именно то, что не было прямого разговора, но угроза все же прозвучала в ответ,

– сказал британский офицер.

Впрочем, Путин не будет слушать угрозы Трампа относительно того, чтобы Россия не шла на эскалацию. Так, даже если новое президентство Трампа начнется с попыток форсировать какую-то форму мирных переговоров, то, по мнению Ингрэма, маловероятно, что россияне собираются уступать.

Ингрэм о разговоре Трампа и Путина: смотрите видео

Зато российский публицист Ростислав Мурзагулов убежден, что упреки в сторону Мелании Трамп и имитация ракетных пусков всего в течение недели свидетельствуют о панике в Кремле. Таким образом российский диктатор хочет продемонстрировать, якобы имеет еще много козырей в рукаве, но Трамп – не из пугливых политиков.

Трамп видит, что его хотят запугать, а он сам любит это делать. Он такой хулиган. У него наконец будут эмоции в сторону Путина, которых не хватало, потому что он слишком прагматично относился к диктатору. При этом Путин сейчас пробует пугать Трампа и Украину тем, что он и так делает. Он уже использовал все карты, кроме ядерного оружия. Трамп спокойно может ему об этом сказать,

– подчеркнул публицист.

Шольц передал Путину послание

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за 2 года позвонил Владимиру Путину. По мнению политолога Игоря Рейтеровича, Шольц сделал это по 2 причинам:

накануне выборов в 2025 году он хочет добавить яркости своему образу "главы Германии". Страны, которая занимает лидерские позиции в Евросоюзе и от которой зависит многое в контексте решения российско-украинской войны. Страна, которая продолжает помогать Украине, но в то же время не возлагает надежды достичь какого-то перемирия, остановить горячую фазу войны и сыграть в этом важную роль;

за более чем 2 года канцлер проверил, изменился ли российский диктатор и готов ли сесть за стол переговоров с Украиной и обсуждать те или иные вопросы, которые важны как для России, так и всего мира.

После этого разговора, надеюсь, европейские лидеры и президент США должны понять, что Путин особо не поменялся. Информация из России, что якобы она готова садиться за стол переговоров, но с учетом ее интересов, "территориальных реалий" и ликвидации первопричин войны, это то же самое, что Путин говорил и раньше,

– отметил Рейтерович.

В то же время Путину такой звонок только сыграет на руку, ведь теперь российские пропагандисты будут кричать отовсюду, мол, информационная и политическая блокады прорваны и теперь все будут звонить Путину.

Важно! Президент Владимир Зеленский отреагировал на разговор немецкого канцлера с кремлевским диктатором. Украинский лидер назвал звонок "ящиком Пандоры" и подчеркнул, что теперь могут быть и другие звонки.

Эксперт-международник Станислав Желиховский убежден, что немецкий канцлер мог прислать Кремлю послание. Мол, если Путин не пойдет на какие-то договоренности, то Берлин может отправить в Украину дальнобойную артиллерию и разрешить ее применение.

К тому же новый президент США Трамп вряд ли пойдет на уступки Путину, соответственно Шольц мог выполнять роль посланника и подчеркнуть, что новое правительство, которое вскоре придет к власти в Германии, будет отвечать новым реалиям.

"Можем говорить, что Запад сейчас вступает в новую фазу. Пока во главе ключевых государств еще есть старые лидеры, они могут попытаться уговорить Путина и его союзников на переговоры", – сказал Станислав Желиховский.

Кремль всю неделю готовился к массированной атаке

С 11 ноября Россия каждые два дня устраивала имитацию пусков ракет. Военный обозреватель Денис Попович назвал 2 причины, почему враг всю неделю имитировал атаки:

демонстрация готовности к массированным атакам;

демонстрация на внешнеполитический трек.

Возможно, хотят показать, что не пойдут на уступки,

– объяснил Попович.

13 ноября оккупанты нанесли комбинированный удар по Киеву. По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, это "пристрелка" и Путин готовится выставлять условия Трампу.

В то же время настоящая демонстрация силы со стороны России, по его мнению, начнется ближе к инаугурации нового президента США – в январе 2025 года. Так, в обмен на свои условия Москва может пообещать якобы не атаковать гражданские украинские города.

Путин дал четкий ответ через террор

Уже утром 17 ноября Россия массированно атаковала Украину, запустив более 210 воздушных целей – 120 ракет и 90 беспилотников. Силам ПВО удалось сбить 144 из них. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук сказал, что оккупанты пытались устроить блэкаут, потому что били прежде всего по энергетике. К счастью, у них не получилось.

О подготовке к будущему удару по энергетической инфраструктуре Украины свидетельствовали имитации пусков, которые враг осуществлял в течение недели.

Россияне хотели устроить нам блэкаут. Районы и объекты, куда они осуществляли удары, это был не только Киев, а били по всей территории Украины, прежде всего это районы атомных электростанций, и не только. Собственно, была попытка "повалить" энергетику,

– объяснил Лакийчук.

Также стоит отметить политическую составляющую. Так, по мнению Лакийчука, канцлеру Германии Олафу Шольцу и избранному президенту США Дональду Трампу необходимо еще раз убедиться, что Россия не готова идти на переговоры, а, наоборот, такими ударами эскалирует ситуацию.

Оккупанты пытались прорваться в Купянск

Командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко сообщил, что ситуация в районе Глубокого Харьковской области полностью контролируется благодаря усилиям Сил обороны.

В то же время на Купянщине ситуация намного сложнее. На днях российские десантники прорвались в Купянск. Они воспользовались густым туманом, чтобы продвинуться к границам жилой застройки, но ВСУ помешали им закрепиться.

Федоренко о ситуации на Харьковщине: смотрите видео

"Противник под покровом тумана выскочил с направления Первого Лимана. 2 МТЛБ появились в едва заметном месте. Взяв тралом минное заграждение, они вышли к жилой застройке на левобережье Купянска, но, несмотря на туман, Силы обороны обнаружили их", – сообщил военный.

Также Федоренко рассказал о безумных потерях России на этом отрезке фронта. По словам военного, только в одной посадке длиной 200 метров они насчитали 139 трупов оккупантов. Кроме того, в России почти полностью исчерпан резерв заключенных.

Россия взорвала дамбу Кураховского водохранилища

Оккупанты подло ударили по дамбе Кураховского водохранилища. Из-за этого уровень воды в реке Волчья поднялся на 120 сантиметров, что создает проблемы для перемещения между двумя берегами. Военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, что россияне формируют "тиски" южнее Курахово – от трассы, которая соединяет Запорожье и Донецк, что добавляет хлопот украинским защитникам.

Произойдет ли потеря Курахово в ближайшее время? Трудно прогнозировать. Есть четкое понимание, что украинский Генштаб направит дополнительные силы и средства на этот участок. Найдет ли враг ресурсы, чтобы дальше идти вперед? Не скажу,

– отметил Селезнев.

По его словам, если россияне возьмут под контроль Курахово, то у них появится еще один плацдарм, с которого они будут формировать ударную группировку для дальнейших атак в направлении городской агломерации Покровска и Мирнограда.

Зато исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что подрыв Кураховской дамбы будет для врага определенным препятствием для подхода и взятия под более пристальный огневой контроль трассы Запорожье – Донецк, которая является основной логистической артерией нашего узла обороны на этом направлении.