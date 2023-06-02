В Одессе 1 июня произошла стрельба, сообщения о ней на горячую линию стражей порядка поступили примерно в 15:00. Прибыв на место вызова, полиция обнаружила тела двух погибших, а мужчину, устроившего стрельбу, с огнестрельными ранениями госпитализировали.
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Стрельбу начал известный тренер
В сети сообщают, что стрельбу устроил тренер по вольной борьбе Руслан Умаров. Он будто бы застукал свою жену с другим мужем, считая, что это любовник.
Следует отметить, что погибший 30-летний водитель, вероятно, Анатолий Арабаджи успел также выстрелить в нападающего. Из-за этого огнестрельного ранения нападающий сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
Что известно об УмаровеРуслан Умаров – известный тренер, подготовивший первого за 10 лет для Украины чемпиона Европы по вольной борьбе Василия Михайлова. Он жил в Одессе, где возглавлял федерацию пляжной борьбы.
Умаров якобы угрожал жене
В сети активист Демьян Ганул распространила аудиозапись, которую якобы предоставила дочь тренера Умарова. Девушка утверждает, что ее мать Елена уже больше года не жила вместе с Умаровым. Женщина пыталась развестись с тренером, однако он постоянно отказывался. Более того, он якобы даже угрожал погибшему.
Из-за постоянных угроз пришлось нанять охранника. Именно он, по словам дочери погибшей, был в автомобиле и погиб вместе с Еленой. На опубликованных аудиозаписях, на которых якобы угрожает Умаров, слышно, как мужчина говорит, что "охранники не спасут".
Угрозы от мужчины: смотрите видео
Умаров о том, что его "все боятся": смотрите видео
Перестрелка и погоня в Одессе: что известно
- В Одессе в Киевском районе произошла стрельба. По предварительной версии следствия, конфликт произошел между членами семьи.
- Очевидцы рассказали, что сначала раздались 4 выстрела в одном из дворов, а затем началась погоня – мужчина на Range Rover догонял водителя на BMW. Уваров "зажал" беглеца в межквартальном проезде и снова произошла стрельба.
- В результате перестрелки на месте инцидента погибла женщина. Водитель BMW погиб в карете скорой помощи. Мужчина, устроивший стрельбу, также получил ранение – его госпитализировали в тяжелом состоянии.