В Одессе 1 июня произошла стрельба, сообщения о ней на горячую линию стражей порядка поступили примерно в 15:00. Прибыв на место вызова, полиция обнаружила тела двух погибших, а мужчину, устроившего стрельбу, с огнестрельными ранениями госпитализировали.

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Стрельбу начал известный тренер

В сети сообщают, что стрельбу устроил тренер по вольной борьбе Руслан Умаров. Он будто бы застукал свою жену с другим мужем, считая, что это любовник.

Следует отметить, что погибший 30-летний водитель, вероятно, Анатолий Арабаджи успел также выстрелить в нападающего. Из-за этого огнестрельного ранения нападающий сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Что известно об Умарове Руслан Умаров – известный тренер, подготовивший первого за 10 лет для Украины чемпиона Европы по вольной борьбе Василия Михайлова. Он жил в Одессе, где возглавлял федерацию пляжной борьбы.

Умаров якобы угрожал жене

В сети активист Демьян Ганул распространила аудиозапись, которую якобы предоставила дочь тренера Умарова. Девушка утверждает, что ее мать Елена уже больше года не жила вместе с Умаровым. Женщина пыталась развестись с тренером, однако он постоянно отказывался. Более того, он якобы даже угрожал погибшему.

Из-за постоянных угроз пришлось нанять охранника. Именно он, по словам дочери погибшей, был в автомобиле и погиб вместе с Еленой. На опубликованных аудиозаписях, на которых якобы угрожает Умаров, слышно, как мужчина говорит, что "охранники не спасут".

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