По данным полиции Запорожской области, стрельба произошла в одном из районов города. Огонь открыли около 16:00 на стоянке недалеко от городского рынка. Читайте дальше, что этому предшествовало.
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Один военный ранен
Известно, что между военнослужащими и неизвестными лицами вспыхнул конфликт. После этого последние открыли огонь из охотничьего и автоматического оружия. Правоохранители отмечают, что одного военного доставили в больницу. Он получил ранения. Правда, не огнестрельные, а ножевые.
Началось досудебное расследование. Участников стрельбы устанавливают. Против них открыли два уголовных производства: за незаконное обращение с оружием и хулиганство. Злоумышленников ожидает лишение свободы на срок до 7 лет. Правоохранители отмечают, что необходимые следственно-оперативные действия продолжаются.
Несколькими днями ранее правоохранители задержали молодого человека. Он бежал на угнанном автомобиле и наехал на сотрудника полиции.
Угрожает до 5 лет заключения
- По имеющейся информации, вечером 11 мая полицейские Львовской области получили сообщение. В нем говорилось об угоне автомобиля в селе Сокольники.
- Стало известно, что его украл 29-летний молодой человек из Ивано-Франковской области. Он разбил стекло "ВАЗа", проник внутрь и скрылся за рулем "девятки".
- Правоохранители отправились, чтобы перехватить преступника и догнали его в селе Лисовичи. Оно расположено в 80 километрах от Сокольников. Мужчина так просто сдаваться не захотел. Он наехал на сотрудника полиции, пытавшегося перекрыть дорогу злоумышленнику. Полицейский получил телесные повреждения, из-за чего его госпитализировали.
- Задержать вора таки удалось. Его обвинили в незаконном завладении транспортным средством. Эта статья предусматривает от трех до пяти лет заключения. Кроме того, к пяти годам за решеткой ему грозит и из-за наезда на полицейского.