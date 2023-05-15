По данным полиции Запорожской области, стрельба произошла в одном из районов города. Огонь открыли около 16:00 на стоянке недалеко от городского рынка. Читайте дальше, что этому предшествовало.

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Один военный ранен

Известно, что между военнослужащими и неизвестными лицами вспыхнул конфликт. После этого последние открыли огонь из охотничьего и автоматического оружия. Правоохранители отмечают, что одного военного доставили в больницу. Он получил ранения. Правда, не огнестрельные, а ножевые.

Началось досудебное расследование. Участников стрельбы устанавливают. Против них открыли два уголовных производства: за незаконное обращение с оружием и хулиганство. Злоумышленников ожидает лишение свободы на срок до 7 лет. Правоохранители отмечают, что необходимые следственно-оперативные действия продолжаются.

Несколькими днями ранее правоохранители задержали молодого человека. Он бежал на угнанном автомобиле и наехал на сотрудника полиции.

Угрожает до 5 лет заключения