За даними поліції Запорізької області, стрілянина сталася в одному з районів міста. Вогонь відкрили біля 16:00 на стоянці неподалік міського ринку. Читайте далі, що цьому передувало.

Читайте також "Кожен виклик – як гра в рулетку": патрульні розповіли про небезпечні виїзди зі стріляниною

Один військовий поранений

Відомо, що між військовослужбовцями та невідомими особами спалахнув конфлікт. Після цього останні відкрили вогонь з мисливської та автоматичної зброї. Правоохоронці зазначають, що одного військового доставили до лікарні. Він зазнав поранень. Правда, не вогнепальних, а ножових.

Розпочалося досудове розслідування. Учасників стрілянини встановлюють. Проти них відкрили два кримінальні провадження: за незаконне поводження зі зброєю та хуліганство. На зловмисників очікує позбавлення волі терміном до 7 років. Правоохоронці зазначають, що необхідні слідчо-оперативні дії тривають.

Кількома днями раніше правоохоронці затримали молодика. Він втікав на вкраденому автомобілі та наїхав на співробітника поліції.

Загрожує до 5 років ув'язнення