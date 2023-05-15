За даними поліції Запорізької області, стрілянина сталася в одному з районів міста. Вогонь відкрили біля 16:00 на стоянці неподалік міського ринку. Читайте далі, що цьому передувало.
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Один військовий поранений
Відомо, що між військовослужбовцями та невідомими особами спалахнув конфлікт. Після цього останні відкрили вогонь з мисливської та автоматичної зброї. Правоохоронці зазначають, що одного військового доставили до лікарні. Він зазнав поранень. Правда, не вогнепальних, а ножових.
Розпочалося досудове розслідування. Учасників стрілянини встановлюють. Проти них відкрили два кримінальні провадження: за незаконне поводження зі зброєю та хуліганство. На зловмисників очікує позбавлення волі терміном до 7 років. Правоохоронці зазначають, що необхідні слідчо-оперативні дії тривають.
Кількома днями раніше правоохоронці затримали молодика. Він втікав на вкраденому автомобілі та наїхав на співробітника поліції.
Загрожує до 5 років ув'язнення
- За наявною інформацією, ввечері 11 травня поліцейські Львівщини отримали повідомлення. У ньому йшлося про викрадення автомобіля у селі Сокільники.
- Стало відомо, що його поцупив 29-річний молодик з Івано-Франківської області. Він розбив скло "ВАЗа", проник усередину та втік за кермом "дев'ятки".
- Правоохоронці вирушили, щоб перехопити злочинця та наздогнали його у селі Лисовичі. Воно розташоване за 80 кілометрів від Сокільників. Молодик так просто здаватися не захотів. Він наїхав на співробітника поліції, котрий намагався перекрити дорогу зловмиснику. Поліцейський зазнав тілесних ушкоджень, через що його ушпиталили.
- Затримати крадія таки вдалося. Його звинуватили у незаконному заволодінні транспортним засобом. Ця стаття передбачає від трьох до п'яти років ув'язнення. Крім того, до п'яти років за ґратами йому загрожує через наїзд на поліцейського.