В Патрульной полиции Киева рассказали, как оценивают каждый вызов. Стандартные рабочие обстоятельства мгновенно могут измениться опасностью, а каждая секунда или промедление может стоить жизни.

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В Киеве было сразу 3 опасных вызова

Вчера, 5 апреля, на горячую линию правоохранителей поступило два опасных вызова. Один из них – в Дарницком районе столицы. В полицию позвонила взволнованная женщина около 17:00. Она сообщила, что ее сын сейчас в неадекватном состоянии, он начал крушить мебель и провоцирует женщину на конфликт.

Патрульные сразу уехали на место событий. Казалось бы, обычный бытовой вызов, но за дверью стражей порядка ожидала опасность. Человек схватил гранату и пистолет и начал угрожать всем ими. К счастью, правоохранители смогли успокоить нарушителя, а затем его задержали.

Позже поступило еще 2 опасных вызова из Святошинского района. Об одном из них сообщили свидетели, которые позвонили по телефону на линию 102. Киевляне заявили, что неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал прохожим гранатой. Патрульные оперативно отправились на место инцидента, разыскали подозреваемого и ликвидировали опасность. Благодаря профессиональным действиям правоохранителей, с мужчиной удалось наладить диалог, а впоследствии и задержать.

Как правоохранители задержали нарушителей: смотрите видео

Еще один опасный вызов поступил полицейским тоже из Святошинского района. Около 21:00 киевляне сообщили о стрельбе. Когда правоохранители прибыли на место вызова, то убедились в словах очевидцев – мужчины от 19 до 29 лет устроили стрельбу.

Для выяснения обстоятельств происшествия охранники порядка задержали всех участников конфликта и вызвали на место следователей Святошинского управления полиции.

Как правоохранители задержали участников стрельбы: смотрите видео

Каждый вызов для патрульных – это как игра в рулетку. Каждый раз, когда мы приезжаем на, казалось бы, обычный вызов, не знаем, что нас ждет за дверью, и не станет ли он последним,

– прокомментировал опасные вызовы Алексей Белошицкий.

В Киеве мужчина жестоко избил детей в парке

В Парке Партизанской славы взрослый мужчина напал на двоих детей, которые катались на скейтах Полицейские получили сообщение об избиении детей и на место происшествия выехала следственно-оперативная группа управления и ювенальные полицейские.

Как выяснили правоохранители, 36-летний мужчина решил провести "воспитательную беседу" с подростками. Он начал их ругать за то, что ребята оскорбляли меньших детей в парке. После этого он несколько раз ударил детей по туловищу и голове.

Столичные полицейские начали уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Нарушителю грозит штраф или публичные работы.