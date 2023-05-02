Ужасное событие произошло 1 мая в Дарницком районе столицы. Полицейские получили сообщение об избиении детей и на место происшествия выехала следственно-оперативная группа управления и ювенальные полицейские.

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Оказалось, что к ребятам 2009 и 2010 годов рождения подошел неизвестный мужчина и начал их ругать за то, что они обижают маленьких детей.

После этого он нанес детям телесные повреждения, ударив в лицо и по туловищу. В течение суток полицейские установили мужчину. Им оказался 36-летний местный житель.

Столичные полицейские начали уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении.

Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Также ужасная драка попала на видео. На кадрах видно, как мужчина избил одного из мальчиков.

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