Недавно девочка выложила пост в инстаграмме, где рассказывает, как ее мать издевается над ней. 12-летняя девочка попросила забрать ее от собственной мамы.

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Девочка систематически подвергалась домашнему насилию

24 апреля в сети появились сообщения от дочери Валентины Подвербной Анны-Марии, где говорится, что ее мать издевается над девочкой физически и психологически. В частности, бьет, царапает, кричит, нецензурно ругается, травит и запрещает мыться.

На следующий день девочка опубликовала аудиозапись, где она жалуется, что ей нужна операция на глазу, ведь она считает, что может остаться с косоглазием на всю жизнь. На что женщина с голосом, похожим на голос Валентины Пидвербной, отвечает отказом.

Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако сообщил, что исполнительный комитет городского совета 25 апреля рассмотрит проект решения по немедленному отъему ребенка у Валентины Подвербной.

Пораженный и глубоко обеспокоен, уверенный, как и большинство черниговцев, публикацией, которую выложил несовершеннолетний ребенок в соцсетях, где он жалуется на свою мать и просит ему помочь,

– говорится в сообщении.

Ломако добавил, что несовершеннолетняя во время общения подтвердила указанную в публикации информацию и попросила, чтобы ее забрали от матери. Комиссионно был составлен акт оценки уровня безопасности ребенка и определен как опасный.

В настоящее время ребенок находится в больнице, где его осматривают специалисты.

Девочка рассказала, как собственная мать над ней издевается / Скриншот

Мать привлекли к ответственности

Полиция Черниговской области установила, что ребенок проживает в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях и испытывает домашнее насилие.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на мать девочки составили административные протоколы.