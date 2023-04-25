Нещодавно дівчинка виклала пост в інстаграмі, де розповідає, як її матір знущається з неї. 12-річна дівчинка попросила забрати її від власної мами.

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Дівчинка систематично піддавалась домашньому насиллю

24 квітня у мережі з'явилися дописи від доньки Валентини Підвербної Анни-Марії, де йдеться, що її мати знущається з дівчинки фізично та психологічно. Зокрема, б'є, дряпає, кричить, нецензурно лається, цькує та забороняє митися.

Наступного дня дівчинка опублікувала аудіозапис, де вона скаржиться на те, що їй потрібна операція на оці, адже вона вважає, що може залишитися з косоокістю на все життя. На що жінка з голосом, схожим на голос Валентини Підвербної, відповідає відмовою.

Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що виконавчий комітет міської ради 25 квітня розгляне проєкт рішення щодо негайного відібрання дитини у Валентини Підвербної.

Вражений і глибоко стурбований, впевнений, як і більшість чернігівців, публікацією, яку виклала неповнолітня дитина у соцмережах, де вона скаржиться на свою матір і просить їй допомогти,

– йдеться у повідомленні.

Ломако додав, що неповнолітня під час спілкування підтвердила інформацію, яку вказала в публікації, та попросила, щоб її забрали від матері. Комісійно було складено акт оцінки рівня безпеки дитини й визначено як небезпечний.

Наразі дитина перебуває у лікарні, де її оглядають спеціалісти.

Дівчинка розповіла, як власна матір з неї знущається / Скриншот

Матір притягнули до відповідальності

Поліція Чернігівської області встановила, що дитина проживає в неналежних санітарно-гігієнічних умовах та зазнає домашнього насильства.

За неналежне виконання батьківських обов'язків на матір дівчинки склали адміністративні протоколи.