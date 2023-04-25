Сегодня 12-летняя дочь старейшей матери Украины 78-летней Валентины Подвербной в одной из соцсетей опубликовала сообщение, в котором рассказала о психологическом и физическом издевательстве над ней со стороны матери.
Исполком Черниговского горсовета принял решение о немедленном отнятии ребенка у старшей матери Украины 78-летней Валентины Подвербной из-за ненадлежащих условий ухода и проживания, а также угрозы жизни ребенка.
Источник:Общественное
Сегодня 12-летняя дочь старейшей матери Украины 78-летней Валентины Подвербной в одной из соцсетей опубликовала сообщение, в котором рассказала о психологическом и физическом издевательстве над ней со стороны матери.