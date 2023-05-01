Благодаря сообщению в социальной сети в дом несовершеннолетнего ребенка срочно приехали полицейские, представители соцслужб, психологи и врачи. Они изъяли из семьи Анну-Марию, а ее маму теперь ждет суд.

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Судебные заседания могут пройти в мае

После изъятия ребенка в Управлении по делам детей Черниговского городского совета сообщили, что готовят иск в суд на Пидвербную-старшую. Согласно данным официального ресурса "Судебная власть Украины", уже был назначен состав суда сразу по трем делам.

Рассматриваться они будут относительно:

невыполнения родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей,

совершения домашнего насилия,

отобрания малолетнего ребенка.

При этом даты рассмотрения двух из трех дел уже запланированы. По словам представительницы Новозаводского райсуда Чернигова Татьяны Андрушко, они могут пройти 5 и 9 мая.

Однако пока невозможно спрогнозировать, какими могут быть решения суда. Прогнозировать не берутся и черниговские чиновники. Однако они подчеркивают, что до решения суда ребенка матери не отдадут. Сейчас Анна-Мария находится в детской больнице Чернигова, где врачи проводят плановый медицинский осмотр.

Не первый суд Валентины Пидвербной

Следует отметить, что это не первый случай, когда Валентину Пидвербную привлекают к суду. В прошлый раз, в ноябре 2022 года, правоохранители составили на пожилую маму Анны-Марии два административных протокола. Они, как и сегодня, касались невыполнения родительских обязанностей и психологического насилия.

Однако тогда судьи Новозаводского суда Чернигова не увидели в действиях женщины состава административного правонарушения. Ребенок тогда остался жить с матерью.

Сегодня же 12-летняя Анна Мария категорически отказывается возвращаться домой. Если же ее вернут домой, то она заявила, что совершит самоубийство.

Если я вернусь к матери – я совершу самоубийство. Скажите мне, пожалуйста, вы считаете нормальным вырывать поролон из бюстгальтера? Список ненормальных вещей, которые делала моя мать очень большой,

– подчеркнул ребенок.

Хейтерам Анна-Мария порекомендовала сначала пожить с женщиной, а лишь потом делать выводы о поведении девочки.