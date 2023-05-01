Об этом ребенок сообщил на своей странице в соцсети, информирует 24 Канал. Напомним, что сейчас Анна-Мария находится в детской больнице Чернигова – врачи проводят плановый медицинский осмотр девочки.

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По словам Анны-Марии, ее мать может иметь проблемы с ментальным здоровьем. Так, Валентина якобы не позволяла ребенку убирать дома и "вырывала паралон из бюстгальтера".

Анна-Мария говорит, что если ее вернут домой, то она может совершить самоубийство.

Если я вернусь к матери – я совершу самоубийство. Скажите мне, пожалуйста, вы считаете нормальным вырывать паралон из бюстгальтера? Список ненормальных вещей, которые делала моя мать очень большой,

– говорит девочка.

Также она отметила, что ее мать следует лечить.

"А своим хейтерам я скажу – поживите с моей мамой и тогда говорите, балованная ли я и невоспитанная", – добавила Анна-Мария.

Анна-Мария не хочет возвращаться домой / Скриншоты

Что этому предшествовало