Девочку привезли в больницу без особых жалоб на состояние здоровья. С 25 апреля с ребёнком работает психолог. Об этом рассказала гендиректор больницы Татьяна Лебедева.

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По словам Лебедевой, Анну-Марию осмотрят все специалисты. Это будет не только педиатрический осмотр, но и специализированный – кардиологи, эндокринологи, офтальмолог, ЛОР.

Сама девочка ни на что не жалуется и ведет себя, как обычный ребенок 12-ти лет. Сколько она будет находиться в больнице – пока неизвестно.

Мы должны ее обследовать и дать заключение о медицинском осмотре. Она у нас будет до тех пор пока будет существовать потребность в ее медицинском обследовании. Если мы обнаружим какое-нибудь заболевание, то будем приступать к его лечению,

– отметила Лебедева.

Кстати, 25 апреля к девочке наведывалась ее мать Валентина Подвербная. Однако виделась ли она с ребенком – неизвестно, поскольку действуют определенные карантинные ограничения.

"Вопрос о посещении матери еще не решен. Это мы будем решать совместно со службой по делам детей. Прямого запрета на посещение матерью нет", – добавила врач.



Девочка жаловалась на свою мать / Скриншот

Что этому предшествовало