Дівчинку привезли до лікарні без особливих скарг на стан здоров’я. З 25 квітня з дитиною працює психолог. Про це розповіла гендиректорка лікарні Тетяна Лебедєва.
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За словами Лебедєвої, Анну-Марію оглянуть всі спеціалісти. Це буде не тільки педіатричний огляд, а також спеціалізований – кардіологи, ендокринологи, офтальмолог, ЛОР.
Сама дівчинка ні на що не скаржиться та поводиться, як звичайна дитина 12-ти років. Скільки вона перебуватиме у лікарні – наразі невідомо.
Ми маємо її обстежити й дати висновок про медичний огляд. Вона у нас буде до тих пір, поки буде існувати потреба в її медичному обстеженні. Якщо ми виявимо якесь захворювання, то будемо приступати до його лікування,
– зауважила Лебедєва.
До речі, 25 квітня до дівчинки навідувалась її мати Валентина Підвербна. Однак чи бачилася вона з дитиною – невідомо, оскільки діють певні карантинні обмеження.
"Питання стосовно відвідування матері ще не вирішено. Це ми будемо вирішувати спільно зі службою в справах дітей. Прямої заборони щодо відвідування матір’ю нема", – додала лікарка.
Дівчинка скаржилась на свою матір / Скриншот
Що цьому передувало
- Найстаршу матір України Валентину Підвербну з Чернігова позбавлять батьківських прав. Вона народила Анну-Марію у 65 років.
- Напередодні дівчинка виклала пост в інстаграмі, де розповіла, як її матір знущається з неї. 12-річна дівчинка попросила забрати її від власної мами.
- Потім дівчинка опублікувала аудіозапис, де вона скаржиться на те, що їй потрібна операція на оці, адже вона вважає, що може залишитися з косоокістю на все життя. Однак її матір відповіла відмовою.
- Згодом у 78-річної Валентини Підвербної негайно відібрали дитину через неналежні умови догляду та проживання, а також загрозу її життю.
- Поліція Чернігівської області встановила, що дитина проживає в неналежних санітарно-гігієнічних умовах та зазнає домашнього насильства.
- За неналежне виконання батьківських обов'язків на матір дівчинки склали адміністративні протоколи.