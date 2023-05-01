Завдяки допису у соціальній мережі до дому неповнолітньої дитини терміново приїхали поліцейські, представники соцслужб, психологи та лікарі. Вони вилучили з родини Анну-Марію, а на її маму тепер чекає суд.
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Судові засідання можуть пройти у травні
Після вилучення дитини в Управлінні у справах дітей Чернігівської міської ради повідомили, що готують позов до суду на Підвербну-старшу. Згідно з даними офіційного ресурсу "Судова влада України", уже було призначено склад суду одразу у трьох справах.
Розглядатимуться вони стосовно:
- невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей,
- вчинення домашнього насильства,
- відібрання малолітньої дитини.
При цьому дати розгляду двох із трьох справ уже заплановані. За словами представниці Новозаводського райсуду Чернігова Тетяни Андрушко, вони можуть пройти 5 та 9 травня.
Однак наразі неможливо спрогнозувати, якими можуть бути рішення суду. Прогнозувати не беруться й чернігівські посадовці. Проте вони підкреслюють, що до рішення суду дитину матері не віддадуть. Зараз Анна-Марія перебуває у дитячій лікарні Чернігова, де лікарі проводять плановий медичний огляд.
Не перший суд Валентини Підвербної
Варто зазначити, що це не перший випадок, коли Валентину Підвербну притягають до суду. Минулого разу, у листопаді 2022 року, правоохоронці склали на літню маму Анни-Марії два адміністративних протоколи. Вони, як й сьогодні, стосувалися невиконання батьківських обов'язків та психологічного насильства.
Проте тоді судді Новозаводського суду Чернігова не побачили у діях жінки складу адміністративного правопорушення. Дитина тоді залишилася жити з матір'ю.
Сьогодні ж 12-річна Анна Марія категорично відмовляється повертатись додому. Натомість якщо її таки повернуть додому, то вона заявила, що вчинить самогубство.
Якщо я повернусь до матері – я вчиню самогубство. Скажіть мені, будь ласка, ви вважаєте нормальним виривати поролон з бюстгальтера? Перелік ненормальних речей, які робила моя мати дуже великий,
– підкреслила дитина.
Натомість хейтерам Анна-Марія порекомендувала спершу пожити з жінкою, а лише потім робити висновки щодо поведінки дівчинки.