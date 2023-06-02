В Одесі 1 червня сталася стрілянина, повідомлення про неї на гарячу лінію правоохоронців надійшли приблизно о 15:00. Прибувши на місце виклику, поліція виявила тіла двох загиблих, а чоловіка, який влаштував стрілянину, з вогнепальними пораненнями госпіталізували.

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Стрілянину почав відомий тренер

У мережі повідомляють, що стрілянину влаштував тренер з вільної боротьби Руслан Умаров. Він буцімто застукав свою дружину з іншим чоловіком, вважаючи, що це коханець.

Варто зазначити, що загиблий 30-річний водій, ймовірно, Анатолій Арабаджі встиг також вистрелити у нападника. Через це вогнепальне поранення нападник нині перебуває у лікарні у важкому стані.

Що відомо про Умарова Руслан Умаров – відомий тренер, який підготував першого за 10 років для України чемпіона Європи з вільної боротьби Василя Михайлова. Він жив в Одесі, де очолював федерацію пляжної боротьби.

Умаров нібито погрожував дружині

У мережі активіст Дем'ян Ганул поширив аудіозапис, який буцімто надала донька тренера Умарова. Дівчина стверджує, що її мати Олена вже більше ніж рік не жила разом з Умаровим. Жінка намагалася розлучитися з тренером, проте він постійно відмовлявся. Ба більше, він буцімто навіть погрожував загиблій.

Через постійні погрози довелося найняти охоронця. Саме він, за словами доньки загиблої, був в автомобілі й загинув разом з Оленою. На опублікованих аудіозаписах, на яких нібито погрожує Умаров, чутно як чоловік говорить, що "охоронці не врятують".

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