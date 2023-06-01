Поліцейські встановлюють обставини стрілянини, повідомила у коментарі 24 Каналу головний спеціаліст відділу комунікацій ГУ Нацполіції Дар'я Ярчук.
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Зазначають, що постраждалих доставлено в лікарню, де вони отримують необхідну медичну допомогу.
Зараз на місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області. Обставини встановлюються,
– йдеться в повідомленні Одеської поліції.
В Одесі сталась стрілянина / Фото Нацполіції Одеської області
Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини / Фото Нацполіції Одеської області
Інших деталей у поліції станом на 16:40 – не повідомляють. Що стало причиною конфлікту – невідомо.