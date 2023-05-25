Про інцидент у поліцію заявила 13-річна дівчина, яка згодом втекла з місця події. За попередньою інформацією, конфлікт стався на території колишньої школи по вулиці Олександра Мацієвського.

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Деталі справи

Після прибуття на місце події на другому поверсі колишнього навчального закладу поліцейські виявили дорослого чоловіка та двох хлопців, 14 та 15 років. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у чоловіка пістолет та 14 набоїв до нього.

Чоловік погрожував дітям зброєю / Фото патрульна поліція Чернігівщини

За словами підлітків, проходячи повз будівлю, вони почули шум та звук, схожий на постріл. Одразу після цього з приміщення на вулицю вибігли дві неповнолітні дівчини. Згодом хлопці побачили чоловіка, який почав лаятися у їхній бік, ображати та погрожувати, потім вдарив одного з них по голові.

Згодом на місце пригоди прийшли дві дівчини, які вказали поліцейським на 69-річного чоловіка, та повідомили, що він погрожував їм, а потім дістав пістолет та вистрілив угору.

Чернігівець стріляв у будівлі / Фото патрульна поліція Чернігівщини

Найцікавіше, що винуватець не заперечував конфлікту з неповнолітніми та того, що стріляв. За його версією, він хотів відлякати дітей від аварійної будівлі.

Невдовзі під час огляду лікар-нарколог засвідчив, що чоловік був з ознаками алкогольного сп'яніння. Результат показав 2,8 проміле. Поліція з'ясовує всі обставини події.

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