Об инциденте в полицию заявила 13-летняя девушка, которая впоследствии скрылась с места происшествия. По предварительной информации, конфликт произошел на территории бывшей школы по улице Александра Мациевского.

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Детали дела

По прибытии на место происшествия на втором этаже бывшего учебного заведения полицейские обнаружили взрослого мужчину и двух парней, 14 и 15 лет. В ходе поверхностной проверки инспекторы обнаружили у мужчины пистолет и 14 патронов к нему.

Мужчина угрожал детям оружием / Фото патрульная полиция Черниговщины

По словам подростков, проходя мимо здания, они услышали шум и звук, похожий на выстрел. Сразу после этого из помещения на улицу выбежали две несовершеннолетние девушки. Впоследствии ребята увидели мужчину, который начал ругаться в их сторону, оскорблять и угрожать, затем ударил одного из них по голове.

Впоследствии на место происшествия пришли две девушки, которые указали полицейским на 69-летнего мужчину, и сообщили, что он угрожал им, а затем достал пистолет и выстрелил вверх.

Черниговец стрелял в здании / Фото патрульная полиция Черниговщины

Самое интересное, что виновник не отрицал конфликта с несовершеннолетними и того, что он стрелял. По его версии, он хотел отпугнуть детей от аварийного здания.

Вскоре во время осмотра врач-нарколог показал, что мужчина был с признаками алкогольного опьянения. Результат показал 2,8 промилле. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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