Об инциденте в полицию заявила 13-летняя девушка, которая впоследствии скрылась с места происшествия. По предварительной информации, конфликт произошел на территории бывшей школы по улице Александра Мациевского.
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Детали дела
По прибытии на место происшествия на втором этаже бывшего учебного заведения полицейские обнаружили взрослого мужчину и двух парней, 14 и 15 лет. В ходе поверхностной проверки инспекторы обнаружили у мужчины пистолет и 14 патронов к нему.
Мужчина угрожал детям оружием / Фото патрульная полиция Черниговщины
По словам подростков, проходя мимо здания, они услышали шум и звук, похожий на выстрел. Сразу после этого из помещения на улицу выбежали две несовершеннолетние девушки. Впоследствии ребята увидели мужчину, который начал ругаться в их сторону, оскорблять и угрожать, затем ударил одного из них по голове.
Впоследствии на место происшествия пришли две девушки, которые указали полицейским на 69-летнего мужчину, и сообщили, что он угрожал им, а затем достал пистолет и выстрелил вверх.
Черниговец стрелял в здании / Фото патрульная полиция Черниговщины
Самое интересное, что виновник не отрицал конфликта с несовершеннолетними и того, что он стрелял. По его версии, он хотел отпугнуть детей от аварийного здания.
Вскоре во время осмотра врач-нарколог показал, что мужчина был с признаками алкогольного опьянения. Результат показал 2,8 промилле. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Во Львове милиционер с пистолетом напал на военного
- 19 мая вооруженный правоохранитель, работающий в уголовном розыске полиции, устроил стрельбу в машине военного. Известно, что между ними разразился конфликт.
- Известно, что вооруженный правоохранитель ворвался в автомобиль военного и начал стрельбу. "В салоне автомобиля, который принадлежит военнослужащему, произошел выстрел. Стреляли из устройства для отстрела резиновых шаров, принадлежащего работнику правоохранительного органа", – рассказали в ДБР.
- Как впоследствии оказалось, военный, владеющий автомобилем, подал заявление о прекращении рассмотрения сообщения о выстреле. Тем не менее, возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.
- В результате выстрела никто не пострадал, однако о причине конфликта пока нет информации.