Издание сообщили в территориальном управлении Государственного бюро расследований во Львовской области, что инцидент произошел ориентировочно в 22:00 18 мая. Стрельба прошла на проспекте Червоной Калины во Львове.

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Что произошло между военным и правоохранителем

Известно, что вооруженный правоохранитель ворвался в автомобиль военного и начал стрельбу.

В салоне автомобиля, принадлежащего военнослужащему, произошел выстрел. Стреляли с устройства для отстрела резиновых шаров, принадлежащего работнику правоохранительного органа,

– рассказали в ДБР.

Следователи территориального управления ДБР во Львове:

выехали на место происшествия;

провели необходимые следственные действия;

зафиксировали следовую информацию;

изъяли пистолет с магазином и двумя патронами и гильзу.

По данным ДБР, военный, являющийся владельцем авто, подал заявление о прекращении рассмотрения сообщения о выстреле. Тем не менее возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.



Во Львове милиционер стрелял в машине военного / Фото Игоря Зинкевича

"Будет проведено всестороннее и полное расследование, по результатам которого дана оценка действий каждого лица, причастного к этому событию", – заверили в ДБР.

Они также объяснили, что в результате выстрела никто не пострадал, однако о причине конфликта пока нет информации.



Военнослужащий подал заявку о прекращении рассмотрения сообщения о выстреле / Фото Игоря Зинкевича

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