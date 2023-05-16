Об этом сообщили в пресс-службе ДБР. Там добавляют, что уже завершили досудебное расследование в отношении офицера одной из частей Нацгвардии Ивано-Франковской области, который издевался над военнослужащим.

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Что угрожает офицеру

Как выяснило следствие, офицер применил силу к подчиненному после того, как солдат сделал ему замечания за ненормативную лексику. Фигурант несколько раз ударил военнослужащего.

Офицер обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях военного положения (часть 5 статьи 426-1 УК Украины).

Обратите внимание! Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Что предшествовало